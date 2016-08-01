Песков обвинил СМИ в утечке информации относительно кандидатуры нового посла РФ в Украине

Об этом он сказал, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Мне не известно о каких-либо других кандидатурах (кроме Бабича – УНИАН), пока вопрос находится на стадии выполнения необходимых дипломатических процедур, пока чего-либо нового мы сообщить не можем», - сказал Песков.

«Эта кандидатура (Бабича – УНИАН) не была обнародована Кремлем. Если вы обратите внимание, Кремль не обнародовал эту кандидатуру, в соответствии с нашими процедурами, эта кандидатура рассматривалась в профильных комитетах Думы и Совета Федерации. А если быть точным, то через какие-то свои источники агентство РБК назвало эту кандидатуру – ни подтверждения, ни опровержения с нашей стороны не было», - подчеркнул он.

По его словам, в данном случае «утечка идет через агентство РБК».

Отвечая на вопрос, какие действия будут, если Украина не согласует Бабича в качестве нового посла РФ, он сказал: «Существует дипломатический протокол. Это суверенное право одной стороны предложить кандидатуру посла, это, безусловно, суверенное право другой стороны не согласится с кандидатурой посла».

По его словам, дальше по процедуре возможны альтернативные предложения.

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«Это международная практика дипломатических отношений», – сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Песков заявил, что Россия запросила агреман на назначение полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича послом РФ в Украине.

«Пока не знаю (согласилась ли Украина на эту кандидатуру – УНИАН), но агреман запрошен. Необходимые дипломатические процедуры, в том числе получение агремана, в процессе», – отметил Песков.

28 июля президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Зурабова от обязанностей посла России в Украине. Временным поверенным в делах России в Украине назначен Сергей Торопов.