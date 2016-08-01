В МВД прокомментировали заявление Трампа по оккупированному Крыму и поставили ему "диагноз"

Так министр внутренних дел на своей странице в Facebook прокомментировал последние заявления Трампа по оккупированному Крыму.

"Бесстыдное заявление кандидата в президенты США Трампа о возможном признании Крыма российским - диагноз опасного маргинала. И опасен он как для Украины, так и для США одинаково. Не может маргинал, который потакает диктатуре Путина, быть гарантом демократических свобод в США и мире", - выразил возмущение Аваков.

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"Крымчане – с того, что я слышал – сами больше отдавали предпочтение России, чем тому, где они были. Это тоже нужно учитывать", – отметил Трамп, но добавил, что намерен подробнее изучить этот вопрос.

Он также выразил мнение, что президент России Владимир Путин не собирается нападать на Украину. "Он не собирается в Украину", – сказал Трамп. А на уточняющую ремарку журналиста о том, что Путин "уже в Украине", Трамп добавил, что "в определенной степени, да".