Саммит Украина-ЕС: неоконченная повесть об ассоциации

9-ого сентября в Париже состоялся саммит Украины-ЕС. От события ожидали многого, поскольку на протяжении последних двух лет перспектива более глубокой связи Украины и ЕС была зафиксирована и в политических декларациях на двустороннем уровне и во время дебатов в экспертных кругах. Надежды сторонников украинской евроинтеграции были подкреплены еще и тем фактом, что на данный момент действующим председателем ЕС является Франция, которая заявила очень амбициозные планы на свой срок в офисе.

Не будучи сторонником предоставления Украине четкой перспективы членства в блоке, Париж тем не менее взял не себя смелость признать, что с Украиной пора что-то решать (об этом французы говорили при публикации своей программы председательства в ЕС). На последнем саммите был принят ряд заявлений, два из которых (Заявление про Углубление Сотрудничества между ЕС и Украиной и Совместное Заявление относительно Соглашения про Ассоциацию ЕС-Украина) в полной мере отражают проблемы и перспективы в отношениях ЕС и Украины.

По итогам саммита стало очевидно, что и Киев и Брюссель признают то, о чем давно говорят эксперты - План действий ЕС-Украина нуждается в пересмотре. Хотя обе стороны подтвердили намерение реализовать этот документ, принятый еще в январе 2005 года, однако тут же было подчеркнуто, что будет разработан новый инструмент сотрудничества, который заменит План действий в 2009 году. И это не удивительно. План действий согласовывался летом-осенью 2004-ого года и призывал Украину продолжать реформы, поддерживать демократию и т.д. В общем, это был тот минимум, на котором Брюссель держал отношения с Киевом в период позднего Кучмы. После Оранжевой революции украинская публика ожидала, что новый документ даст Украине перспективу членства в ЕС. В ответ на Майдан высшие функционеры ЕС Хавьер Солана и Бенита Ферреро Вальднер просто довесили к плану действий письмо в десять пунктов с дополнительными пожеланиями. Короче, кроме технических аспектов и общих деклараций ПД был ударом под дых украинским еврооптимистам.

Однако надо сказать, что с 2005 года Украина вела себя как прилежный ученик, выполняя все, что требовал Брюссель, при этом зачастую создавая себе больше проблем, чем перспектив. Украина, к примеру, солидаризировалась с большинством заявлений ЕС, принятых в рамках Общей Внешней Политики и Безопасности, в том числе по Южной Осетии и Приднестровью, рискуя вызвать негативную реакцию со стороны России. Киев промолчал, когда ЕС фактически признал независимость Косова. Украинские миротворцы участвовали в подавление беспорядков, организованных сербами Косово. С другой стороны, Киев подписал с Брюсселем заключение о реадмиссии, рискуя превратится в накопитель нелегальных мигрантов. В ответ ЕС пошел на подписание соглашения о упрощении выдачи виз гражданам Украины. Однако выполнение соглашения со стороны европейских партнеров до сих пор затягивается, что и было отмечено в итоговых документах саммита. Затягиваются переговоры Украины и ЕС относительно безвизового передвижения граждан приграничных районов ЕС и Украины.

Тем не менее, по мнению многих дипломатов из новых стран-членов ЕС, такой же стратегии следовали и другие страны, которые недавно присоединились к ЕС. Именно такая политика дала им возможность убедить многочисленных консервативных европейцев начать давать зеленый свет на их вступление в блок. Итак, сегодня Украина пожинает первые плоды своей стратегии. Нет, конечно, пока Украина и не дождалась от ЕС перспективы членства. Однако, несмотря на то, что прорыв не был достигнут, новый шаг был сделан. И этим новым шагом стало заявление о том, что новый договор между Украиной и ЕС придаст их отношениям статус ассоциации. Понятно, что ассоциация ассоциации - рознь. Например, на Балканах ЕС на протяжение последних десяти лет использует Соглашения о Стабильности и Ассоциации для подготовки стран региона к вступлению в ЕС. С другой стороны, Соглашение об Ассоциации ЕС с Чили содержит в основном только инструменты торгового сотрудничества. Тем не менее, договор об ассоциации с Украиной, видимо, будет чем-то средним между первым и вторым. Новый документ будет содержать статьи о военно-политической кооперации между Украиной и ЕС, о которых Украина и ЕС начали говорить еще в прошлом году во время немецкого председательства в ЕС. И вишенкой в этом торте стали обязательства обеих сторон провести переговоры о создании углубленной и комплексной зоны свободной торговли Украиной и ЕС. Переговоры идут с начала 2008-ого года и планируется, что дискуссия выльется в подписание договора про ассоциацию к 2009-му году. В официальном заявлении ЕС подчеркивает, что создание такой зоны вместе с широкомасштабным регуляторным приближением Украины к стандартам ЕС поможет постепенной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС. В заявлении подчеркивается намерение обеих сторон начать переговоры по визовым вопросам с целью установления безвизового режима между ЕС и Украиной.

Конечно же, украинская дипломатия будет биться за то, чтобы в тексте нового документа появилось бы фраза о том, что Украина однажды может стать членом ЕС. Конечно, пока представители ЕС говорят о таком сценарии как о гипотетической и очень далекой перспективе. Тем не менее, учитывая, что стратегические решения относительно будущего ЕС принимаются после активных общественных дебатов, рискну предположить, что для Украины вырисовываются определенные перспективы на пути европейской интеграции. Об этом можно судить по эволюции экспертных оценок со стороны европейских политологов относительно Украины.

Можно сказать, что в 2005-2006 годах европейские экспертные круги начали говорить о том, что ЕС должно подумать о предоставлении Украине более ощутимых стимулов на пути в Европу. Одним из наиболее заметных результатов дискуссии на эту тему стало крупное исследование одного из ведущих аналитических структур, близких к ЕС – Центра Европейских Политических Исследований ЦЕПИ, проведенное совместно с министерством финансов Украины. Тесно связанный с Европейской Комиссией ЦЕПИ довольно часто выполняет роль интеллектульного разведчика ЕС. В апреле 2006 года ЦЕПИ опубликовал подробное исследование о перспективах глубокой зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Руководителем исследовательской группы был первый посол ЕС в СССР и России, в прошлом крупный функционер ЕС и видный исследователь Майкл Емерсон. Исследование анализировало разные варианты зон свободной торговли между ЕС и Украиной и давало свои сценарии и оценки. По прошествии двух лет рекомендации исследователей нашли применение в практике отношений между Киевом и Брюсселем. Сегодня значительная часть европейских экспертов уже однозначно высказываются за то, что ЕС должно взять на себя смелость и повысить статус восточных соседей до уровня потенциальных кандидатов. Несомненно, для того, чтобы смелые высказывания экспертов переломили инерцию политического мышления евробюрократии и консервативных европейских элит, понадобиться больше времени. Однако радует тот факт, что интеллектуалый климат в Европе стал складываться в пользу Украины. Остается надеяться, что Украина теперь не упустит своего шанса.

Всеволод Самохвалов, доктор международных отношений, аналитик международного еженедельника «New Europe» (Брюссель)