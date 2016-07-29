Савченко о смене посла России в Украине: Не думаю, что отношения между странами потеплеют

Об этом она заявила в комментарии "112 Украина".

"Я не знала одного, не знаю и второго, что дипломатия обычно влияет, что-то не устраивало Россию, что она это сделала. Будет ли это иметь значение для Украины, я не думаю, что отношения потеплеют", - сказала Савченко.

Читайте такжеГосдума рассмотрела кандидатуру Бабича на должность посла РФ в Украине, он отказался от комментариев (фото)Напомним, 8 июля президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Зурабова от обязанностей посла России в Украине. Зурабов был назначен послом РФ в Украине в августе 2009 года.

Временным поверенным в делах России в Украине назначен Сергей Торопов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время будет назначен новый посол РФ в Украине, работа Зурабова оценена высоко.