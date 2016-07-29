В ЕС допустили снятие санкций с России в одном из секторов в следующем году

Об этом заявляют европейские дипломаты, передает Reuters.

"Вероятно, не все санкции будут отменены сразу же, но не может быть принято решение отменить их в одном из секторов в следующем году", - говорится в сообщении.

По словам одного из дипломатов, удержать единство ЕС по вопросу сохранения антироссийских санкций становится все труднее.

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Он рассказал, что решение председателя ЕК Жан-Клода Юнкера приехать в Россию на Петербургский международный экономический форум частично было обусловлено его обеспокоенностью тем, что Евросоюз теряет единство в вопросе санкций против России.

"Юнкер приехал, потому что был обеспокоен тем, что страны-члены ЕС вели переговоры с Россией отдельно", – утверждает собеседник Reuters.

"Россия постоянно пытается найти способ обойти санкции, ориентируясь на страны, которые имеют наиболее мягкую позицию в данном вопросе", - заявил он.

Ранее министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не исключал ослабления санкций в отношении России. "Если мы достигнем значительных успехов, то, на мой взгляд, ничего не будет мешать тому, чтобы поэтапно ослабить санкции", - сказал чиновник.

Напомним, 1 июля Европейский Союз утвердил принятое ранее решение еще на полгода продлить экономические санкции против России, принятые из-за ее действий в Украине.