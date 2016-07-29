Министр иностранных дел Германии допустил ослабление санкций против РФ

12:08, 29 июля 2016
Политика
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Несмотря на то, что боевые действия на Донбассе не прекращаются, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не исключает ослабления санкций против России.

Reuters

Об этом он заявил в интервью изданию Passauer Neue Presse, опубликованном 29 июля. "Если мы достигнем значительных успехов, то, на мой взгляд, ничего не будет мешать тому, чтобы поэтапно ослабить санкции", - сказал министр изданию, передает украинская редакция "Немецкой волны".

Министр также подчеркнул, что Германия совместно с Францией проводит переговоры с Украиной и Россией, чтобы добиться реализации условий минских договоренностей. Максимум в сентябре станет известно, "действует ли что-то", - добавил чиновник.

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До сих пор ЕС называл полное выполнение минских договоренностей условием ослабления, а впоследствии и возможной отмены введенных ограничительных мер в отношении России. Это подразумевает прекращение боевых действий и отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения на Донбассе. Еще в конце мая немецкий министр говорил о возможности ослабления санкций, однако в начале июля Евросоюз продлил их действие еще на полгода.

Отметим, что в последнее время на Донбассе участились случаи обстрелов со стороны боевиков. По данным ОБСЕ, по состоянию на 28 июля, вследствие усиления противостояния только за последние 10 дней погибли 16 украинских военных.

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