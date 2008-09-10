Румыния хочет участвовать в переговорах о Приднестровье

Румыния хочет принять непосредственное участие в процессе Приднестровского урегулирования, сообщает Gazeta.ru.

Президент Румынии Траян БЕСЕСКУ заявил в рамках передачи по общественному румынскому телеканалу TVR, что необходимо расширить формат переговоров «5+2» и включить в него Румынию.

Как сообщал УНИАН, в итоговом заявлении, принятом 9 сентября на саммите Украина – ЕС в Париже отмечалось, что Украина и ЕС выступают за возобновление переговоров по урегулированию Приднестровского конфликта.

Справка УНИАН. Приднестровье объявило о независимости от Молдовы в 1990 году.

Формат переговорного процесса “5+2” (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ; наблюдатели США и ЕС) был предложен в 2005 году. На привлечении к переговорам представителей ЕС и США настаивала молдавская сторона.