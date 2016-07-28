Папа Франциск: мир находится в состоянии войны

Об этом сообщает Радио Ватикана.

«Не бойтесь говорить вслух эту правду: мир находится в состоянии войны, потому что он потерял мир», – сказал Франциск в ходе короткого общения с журналистами на борту самолета перед началом визита в Польшу.

Папа отметил, что сегодня часто можно услышать слова «неуверенность» или «отсутствие безопасности», но настоящим словом, которое описывает ситуацию в мире, является слово «война».

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«Мы уже давно говорим о том, что мир переживает поэтапную войну. Это война», – добавил он.

Франциск пояснил, что великие войны прошлого тысячелетия имели свои особенности и способы их ведения, и то, что мы переживаем сегодня, это тоже своеобразная война.

«Когда я говорю о войне, то говорю о ней серьезно, но не о религиозной войне. Идет война интересов, война за деньги, за природные ресурсы, за господство над народами: в этом состоит война. Кто-то может подумать, что я говорю о религиозной войне. Совсем нет. Все религии желают мира. Войны желают другие. Понятно?» – сказал глава католической церкви.