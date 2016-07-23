Ответственность за теракт против протестующих хазарейцев в Кабуле взяло на себя ИГ

Об этом, как передает Reuters, говорится в кратком сообщении связанного с ИГ агентства Amaq.

"Два бойца из "Исламского государства" взорвали пояса со взрывчаткой среди собравшихся шиитов в городе Кабул в Афганистане", - отмечается в нем.

В свою очередь причастность к теракту опровергло движение "Талибан", бравшее на себя ответственность за другие громкие недавние теракты в стране. По словам пресс-секретаря "Талибана" Забиуллы Муджахида, его движение "никогда бы не приняло участие в инцидентах, разделяющих афганский народ".

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Напомним, крупнейший за последние пару месяцев теракт в Афганистане произошел сегодня в Кабуле в месте скопления хазарейцев, протестующих против строительства ЛЭП из Туркменистана в Кабул в обход провинций, где те компактно проживают.

По последним данным Министерства здравоохранения Афганистана, в результате атаки погиб 61 человек и еще 207 были ранены.