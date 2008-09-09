Саакашвили: для Грузии нет отдельной позиции Ющенко или Тимошенко

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ отмечает, что для него нет по отношению к Грузии “отдельной позиции Президента или премьер-министра Украины”, и “воспринимает позицию Украины как единую”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМИРЯ на брифинге по итогам визита в Грузию в Тбилиси.

Эта позиция Украины, отметил Г.НЕМИРЯ, заключается в поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии и поддержке шести пунктов плана мирного урегулирования конфликта, предложенного Президентом Франции Николя САРКОЗИ.

Также Г.НЕМИРЯ отметил, что Президент Грузии поблагодарил за “четкую позицию правительства Украины, которая была проявлена во время кризиса”.

По его словам, М.СААКАШВИЛИ отметил, что Украина была первой среди стран, которые оказали реальную гуманитарную помощь Грузии.

Во время встречи с украинским вице-премьером М.СААКАШВИЛИ также сообщил, что в Тбилиси в настоящий момент находится 27 тыс. беженцев.

Г.НЕМИРЯ подчеркнул, что Грузия просит Украину рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на строительство жилья беженцам, которые пострадали в результате российско-грузинского конфликта.

“Президент Грузии, равно как и премьер-министр Грузии, обратились к правительству Украины с просьбой рассмотреть возможность предоставления дополнительной помощи на строительство жилья беженцам”, – сказал Г.НЕМИРЯ.

Он отметил, что власти Грузии хотят, чтобы к зиме это жилье было построено.

Сразу после брифинга вице-премьер вылетел в Киев.

Как сообщал УНИАН, 8-9 сентября Г.НЕМИРЯ находился с рабочим визитом в Грузии как представитель украинского правительства в этой стране. В Грузии он, в частности, встретился с Президентом М.СААКАШВИЛИ, премьер-министром Ладо ГУРГЕНИДЗЭ, специальным представителем ЕС на Южном Кавказе Питером СЕМНЕБИ.