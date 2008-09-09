Шкиль дает руку на отсечение, что Наша Украина не вернется в коалицию

«Неужели вы думаете, что «Наша Украина» вернется в коалицию демократических сил? Даю руку на отсечение, что этого никогда не будет. Ни при каких обстоятельствах этого не произойдет, даже если скажут, что Тимошенко идет в отставку или будет сплошной суицид депутатов нашей фракции. Об этом заявил народный депутат от БЮТ Андрей Шкиль сегодня, 9 сентября, во время пресс-конференции во Львове.

По его мнению, на такой шаг «Наша Украина» в действительности пошла для того, чтобы поднять свой рейтинг, чтобы получить победу на следующих выборах. Он также добавил, что 70% членов фракции «Нашей Украины» сначала не хотело выходить из коалиции, но на них посыпался шквал звонков, даже от самого Президента, сообщает ZIK.

«При этом досрочные выборы выгодны в первую очередь БЮТу. Посмотрите на данные соцопросов. Скорее, такие выборы не выгодны ни «ЕЦ», ни «Нашей Украине», ведь в будущий парламент, вероятно, попадут лишь БЮТ, Партия регионов, КПУ и Блок Литвина», – заявил нардеп.

Относительно возможной коалиции БЮТа с Партией регионов, Андрей Шкиль отметил, что такой союз маловероятный и взаимоисключающий, к тому же, сейчас такое объединение как минимум преждевременно.

Также Андрей Шкиль считает, что досрочные президентские выборы могут состояться при условии, что Президент сам подаст в отставку, как в свое время сделал Президент Леонид Кравчук. «Но Ющенко, конечно, на это никогда не пойдет», – резюмировал он.