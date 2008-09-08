Яценюк подписал все законы, принятые совместно ПР и БЮТ

Все законы, которые приняты Верховной Радой Украины на прошлой пленарной неделе, подписаны председателем Верховной Рады.

Об этом сообщил в интервью УНИАН пресс-секретарь председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА Андрей ЖИГУЛИН.

По его словам, до конца сегодняшнего дня они будут оформлены соответствующим образом и переданы на подпись Президенту Украины.

Как сообщал УНИАН, среди принятых законов есть, в частности, законы, которыми вносятся изменения в закон о Кабмине, об СБУ, о Конституционном Суде, а также закон, на который было преодолено вето Президента, о временных следственных комиссиях парламента.