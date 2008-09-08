Яценюк подписал все законы, принятые совместно ПР и БЮТ
18:52, 08 сентября 2008Политика
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Сегодня же их передадут Ющенко
Все законы, которые приняты Верховной Радой Украины на прошлой пленарной неделе, подписаны председателем Верховной Рады.
Об этом сообщил в интервью УНИАН пресс-секретарь председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА Андрей ЖИГУЛИН.
По его словам, до конца сегодняшнего дня они будут оформлены соответствующим образом и переданы на подпись Президенту Украины.
Как сообщал УНИАН, среди принятых законов есть, в частности, законы, которыми вносятся изменения в закон о Кабмине, об СБУ, о Конституционном Суде, а также закон, на который было преодолено вето Президента, о временных следственных комиссиях парламента.
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