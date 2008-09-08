В Генпрокуратуре рассказали, что будут спрашивать у Тимошенко на допросе

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вызывается в Генеральную прокуратуру в качестве свидетеля для дачи показаний по делу об отравлении кандидата в Президенты Украины Виктора ЮЩЕНКО в 2004 году.

Как передает корреспондент УНИАН, пресс-служба Генпрокуратуры подтвердила сегодняшнюю информацию премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО о том, что она вызывается на допрос 11 сентября.

При этом в пресс-службе Генпрокуратуры подчеркнули, что Ю.ТИМОШЕНКО вызывается на допрос исключительно в качестве свидетеля по делу об отравлении кандидата в Президенты Украины В.ЮЩЕНКО.

В пресс-службе ведомства также отметили, что этот вызов отвечает плану расследования дела об отравлении В.ЮЩЕНКО.

В Генпрокуратуре Ю.ТИМОШЕНКО ждут 11 сентября в 10.00.