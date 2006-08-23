Томенко о главных ошибках и достижениях Ющенко

Самым большим достижениям Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО народный депутат Украины Николай ТОМЕНКО (фракция БЮТ) считает уровень обеспечения общественных и политических свобод в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, такое мнение он высказал сегодня во время веб-конференции на сайте «Обозреватель».

Отвечая на вопрос о самых больших ошибках Виктора ЮЩЕНКО, которые он допустил в должности Президента, Н.ТОМЕНКО сказал: «В силу разных обстоятельств ЮЩЕНКО отказался быть общенациональным политическим лидером Украины и стал напоминать этнографического Президента государства. Это считаю самой главной ошибкой Президента».

Второй, не менее значимой ошибкой В.ЮЩЕНКО Н.ТОМЕНКО назвал то, что Президент Украины послушал свою команду в том, что главными его оппонентами являются «помаранчевые» политики. За то время, когда он вместе со своим окружением их критиковал, сложилась ситуация, при которой В.ЮЩЕНКО был вынужден добровольно передать власть команде Виктора ЯНУКОВИЧА, считает Н.ТОМЕНКО.

Вместе с тем, бесспорным достижением Президента Н.ТОМЕНКО назвал уровень обеспечения общественных и политических свобод в Украине, который характеризует не только состояние СМИ, но и в целом ежедневная жизнь и думание общества. Демократические ценности общества на порядок опережают уровень правящей политической элиты. И именно это Н.ТОМЕНКО считает одним из самых больших успехов Помаранчевой революции.

Н.ТОМЕНКО также считает, что украинцам нужно научиться жить независимо от власти, а не бороться за очередного «народного Президента». «Если мы и в дальнейшем будем жить от выборов до выборов или надеяться на очередного народного президента, то мы «погрязнем» надолго. Чтобы этого не случилось, нам нужно научиться жить независимо от власти. Необходимо порвать с нашим идеологическим коммунистическим прошлым, которое предусматривало необходимость работать на «светлую идею» или на выдающегося политика, который когда-то должен прийти в Украину. Нам нужно вместе сформировать такую систему общественных и корпоративных отношений в Украине, чтобы независимо от формата коалиции, и, даже, фамилии Президента, мы (общество) себя уверенно чувствовали. Мое понимание национальной идеи очень простое: жить в государстве, которым можно гордиться. Все и всё, что мешает этой идее - мои оппоненты. Окружение ли это Президента или окружение ЯНУКОВИЧА», - сказал депутат.

Он также отметил, что видит будущее Украины в поддержке так называемого «среднего класса» общества. Н.ТОМЕНКО назвал неэффективной концепцию государственной политики, по которой стратегическим приоритетом является поддержка или олигархов (очень богатой прослойки общества), или, напротив, очень бедных людей. «Потому я сегодня считаю более актуальной задачей государственной политики утверждение в Украине общества свободных людей как в политическом, так и в экономическом понимании», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Важным фактором создания демократического общества, по его мнению, является утверждение принципа честного налогоплательщика. «И в этом пример должны демонстрировать высокопоставленные должностные лица. Поэтому задача общества и СМИ – время от времени спрашивать у президента банка «Правекс» Степана ЧЕРНОВЕЦКОГО, или у супруги Виктора ЯНУКОВИЧА, как они выживают: на 1000 или 2000 задекларированных гривен в месяц? Возможно, им нужно обратиться в какой-нибудь благотворительный фонд помощи бедным людям. Это касается, кстати, и других политиков. Если вспомнить еще недавние декларации Виктора ЮЩЕНКО или многих членов правительства ТИМОШЕНКО, то они также не выделялись реалистичностью. Если общество в этом вопросе не будет молчать, то у руководства государства официально появятся, кроме автоприцепов, еще и автомобили, собственные квартиры и дома, а их жены и деть начнут декларировать реальные доходы», - считает Н.ТОМЕНКО.