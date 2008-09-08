Литвин считает, что союз Тимошенко и Януковича будет актуален

Экс-спикер Верховной Рады, лидер блока своего имени Владимир ЛИТВИН считает, что если не будет восстановлена коалиция, будет актуален новый вариант союза Партии регионов и БЮТ.

Об этом он сказал в интервью газете “Дело” №160 (674) от 8 сентября.

По словам В.ЛИТВИНА, на пути альянса этих политических сил станет проблема кандидатуры будущего премьера. ”Если в этом вопросе одна из сторон не будет удовлетворена, она сделает все, чтобы спровоцировать выборы. Для этого как у Партии регионов, так и у БЮТ есть уже испытанный Блоком Тимошенко способ - сложение 150 мандатов, обнуление парламентского списка”, - сказал он.

При этом В.ЛИТВИН отметил, что выборов никто не хочет, поскольку кто первый инициирует выборы - тот проиграет. Особенно, по мнению В.ЛИТВИНА, это касается тех, кто будеть лоббировать повышение проходного барьера.

Как сообщалось, на прошлой неделе депутаты БЮТ вместе с депутатами с Партии регионов и КПУ приняли законопроекты, которые, в частности, ограничивают власть Президента, и не проголосовали за резолюцию НУ-НС относительно Грузии.

В блоке “Наша Украина – Народная самооборона” такие действия БЮТ назвали изменой и приняли решение о выходе из коалиции.