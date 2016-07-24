Нижняя палата парламента Бельгии рассмотрит резолюцию о снятии санкций с России

Согласно данным, обнародованным на сайте Палаты представителей Федерального парламента Бельгии, проект резолюции 12 июля подал в парламент депутат Альдо Каркасси, пишет ZN.UA.

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В тексте документа, обнародованного пресс-службой палаты представителей, в частности, указывается, что санкции против РФ "противоречат международному праву", а также отмечается, что Россия "не является стороной гражданского конфликта на востоке Украины", на которую невозможно возлагать ответственность за выполнение Минских соглашений.

Помимо этого, в резолюции указывается, что Россия – это союзник ЕС в борьбе с ИГИЛ и международным терроризмом.