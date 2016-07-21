Штайнмайер обсудил с Лавровым выполнение Минских соглашений

Об этом говорится в сообщении МИД России.

«21 июля по инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Лаврова с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Германии Штайнмайером», - сказано в нем.

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Отмечается, что в развитие состоявшейся 13 июля телеконференции лидеров России, Германии и Франции министры обсудили ситуацию в Украине в контексте необходимости последовательной реализации минского комплекса мер по урегулированию «внутриукраинского» конфликта.

Лавров снова заявил о «безальтернативности» прямого диалога между Киевом и Донбассом, прежде всего для достижения договоренностей о конкретных шагах по синхронизации реализации этапов политического процесса и решения вопросов в сфере безопасности.

Напомним, 14 июля Штайнмайер также общался с Лавровым по телефону о ситуации на Донбассе.