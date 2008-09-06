Посольство России отрицает раздачу российских паспортов в Крыму

Посольство России в Украине опровергает факт раздачи российских паспортов в Крыму.

Как передает РИА «Новости», российское диппредставительство «расценивает как провокацию появившиеся в СМИ утверждения о раздаче российских паспортов в Крыму».

«Никто просто так паспорта раздавать не будет. Это пиар и ничего общего с действительностью не имеет», - сказал сотрудник российского посольства.

По его словам, в Украине российское гражданство вообще получить нельзя, так как это запрещают украинские законы.

Дипломат также отметил, что процедура получения паспорта РФ технически сложная и длительная по времени. МВД РФ, консульские службы посольств относятся к выдаче паспортов очень внимательно, поскольку это документы строгой отчетности и «просто так выданы быть не могут», подчеркнул представитель посольства.

«Выдать паспорт можно только российскому гражданину, а процедура получения российского гражданства, если есть на это основания, занимает около полугода», - добавил он.

«Российское гражданство за границей оформляется только по трем основаниям - это наличие в России прямого родственника, который является российским гражданином, либо наличие среднего или высшего образования, полученного в России, подтвержденное дипломом, либо это должно быть лицо без гражданства, которое не принимало гражданство ни одной из бывших советских республик после развала Советского Союза», - отметил сотрудник российского посольства.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung подтвердил, что Россия выдает украинским гражданам в Крыму российские паспорта. По его словам, на обращение к российской стороне с просьбой сообщить о количестве выданных паспортов МИД Украины ответа так и не получил.

Двойное гражданство в Украине запрещено.