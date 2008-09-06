Богатырева о БЮТ, Партии регионов, Ющенко и манипуляциях извне

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЁВА считает, что коалиция Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов не имеет перспективы.

Об этом она сообщила в эфире “5 канала”.

«Что касается любви, которую мы сейчас наблюдаем между БЮТ и Партией регионов…, то мы с грустью можем констатировать, что то, что обещали эти две политических силы своим избирателям, они не собираются выполнять», – сказала Р.БОГАТЫРЁВА. Она отметила, что целью такого союза является создать и разделить власть на двух, а для этого изменить законодательство, в т.ч. Конституцию. Секретарь СНБО прибавила, что «такой коалицией внешне сейчас прекрасно манипулируют игроки геополитического пространства».

Р.БОГАТЫРЁВА сказала, что одной из целей коалиции БЮТ и ПР есть ослабить позиции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и показать, что союз БЮТ и Партии регионов – это непобедимый союз для Президента. Еще одна цель, по ее мнению, – изменить избирательную систему, превратить ее в «двухпартийную», повысить избирательный барьер и начать соревноваться между собой – «кто выигрывает, тот получит полную власть». Кроме этого, Р.БОГАТЫРЁВА считает, что целью такой коалиции является остановить интеграционные, стратегические инициативы Президента.

Вместе с тем секретарь СНБО заявила, что «большинство избирателей мандата такого БЮТ и Партии регионов не давали, они не поддерживают такую коалицию». «Потому перспектив такая коалиция не имеет, пусть задумаются, с чем шли на выборы и с чем дальше идти», – сказала Р.БОГАТЫРЁВА.