К Ющенко с Чейни присоединятся Ехануров с Огрызко и зам Балоги

В Киеве началась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с вице-президентом США Ричардом ЧЕЙНИ.

Как передает корреспондент УНИАН, после церемонии встречи на крыльце Дома Городецкого проходит встреча Президента Украины с вице-президентом США в формате «с глазу на глаз».

В начале встречи глава государства поприветствовал вице-президента США в Украине. «Мы чрезвычайно высоко ценим наши стратегические двусторонние отношения», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также отметил усилия США по развитию двустороннего сотрудничества с Украиной, подчеркнув, в частности, важность нашего энергетического и экономического сотрудничества.

Президент, кроме того, поблагодарил за внимание со стороны США к ситуации в регионе. «У нас по большинству позиций, в том числе по Грузии, есть понимание с Соединенными Штатами и Европейским Союзом», - сказал В.ЮЩЕНКО, выразив уверенность, что ситуация в Грузии будет урегулирована мирным путем.

Со своей стороны Р.ЧЕЙНИ подтвердил важность для США двусторонних отношений с Украиной и поблагодарил украинскую сторону за возможность обсудить вопросы, которые являются важными для обоих государств.

После встречи в формате «с глазу на глаз» состоится встреча В.ЮЩЕНКО и Р.ЧЕЙНИ в расширенном составе, в которой с украинской стороны примут участие министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, заместитель главы Секретариата Андрей ГОНЧАРУК.

Во время встреч запланирован обмен мнениями относительно ситуации вокруг российско-грузинского конфликта и вопросов укрепления безопасности на евроатлантическом пространстве.

Стороны также намерены обсудить пакет вопросов сотрудничества Украины с США, в частности, экономического. Отдельно будут рассмотрены пути взаимодействия в сфере энергетики и энергетической безопасности.

По итогам проведенных переговоров В.ЮЩЕНКО и Р.ЧЕЙНИ сделают короткие заявления для прессы.