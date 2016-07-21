Сейм Польши закончил второе чтение проекта постановления о признании Волынской трагедии геноцидом

Проект постановления представил депутат Михал Дворчик из партии "Право и справедливость", передает "Радио Свобода".

Он сообщил, что парламентская комиссия поддержала проект, написанный его партией. Согласно этому варианту, Сейму предлагают признать трагические события на Волыни и Галичине 1943 – 1945 годов геноцидом поляков, а память погибших почтить ежегодно 11 июля.

По мнению Дворчика, данное постановление является не только данью памяти погибшим, но и может предотвратить возникновение в будущем "стены", которая отграничит украинцев от поляков.

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Зато Марцин Свенцицкий, депутат от партии "Гражданская платформа", говорил, что предложенное постановление нельзя рассматривать вне контекста современных событий в Украине.

"Бывает так, что самые благородные намерения и призывы могут принести обратный эффект", – сказал Свенцицкий. К умеренности в заявлениях, касающихся прошлого, призвал Ежи Мейштович, представитель партии "Новочесна". Он подчеркнул, что сегодня Европа оказалась на крутом повороте, а поляки могут чувствовать себя в безопасности, пока Украина борется с внешней агрессией.

После дискуссии депутаты отправили проект постановления профильной комиссии для внесения дополнений и исправлений. Окончательный вариант документа в Сейме собираются принять в пятницу, 22 июля.

Справка УНИАН. В этом году исполняется 73-я годовщина Волынской трагедии, унесшей жизни десятков тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины. Украинские и польские историки по-разному оценивают причины и количество жертв Волынской трагедии.

Украинские историки, в частности, считают преувеличенными данные польских коллег о гибели 100 тыс. поляков, отмечая, что на самом деле этот конфликт мог унести жизни максимум 30 тыс. поляков. Кроме того, они обращают внимание на то, что украинцы гибли от рук поляков и доказан исторически факт, что жестокие убийства польских граждан совершали работники советского НКВД под видом ОУН-УПА.

В июле 2013 года Сейм Польши отказался назвать Волынскую трагедию "геноцидом" поляков.

Также нижняя палата польского парламента не поддержала поправку группы депутатов об установлении 11 июля Днем памяти жертв Волынской трагедии, мученичества кресовян.

8 июля 2016 года Сенат Польши принял резолюцию, в которой призвал Сейм установить 11 июля Национальным днем памяти жертв «геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой».