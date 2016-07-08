Порошенко в Варшаве почтил память жертв Волынской трагедии (фото)

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко зажег лампадку возле монумента в знак памяти погибших.

Памятник памяти жертв Волынской трагедии сделано в виде креста с распятием Иисуса Христа, он был установлен в июле 2013 года.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Сенат Польши призвал Сейм признать Волынскую трагедию геноцидом, "совершенным украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что "прорабатывает реакцию" на такую новость, потому что "вопрос важный и чувствительный".