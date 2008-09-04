Президент подписал указ о проверке внутренних войск МВД

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ "О проверке состояния реформирования внутренних войск Министерства внутренних дел Украины".

Как сообщает пресс-служба Президента, указ подписан в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины.

Согласно указу, должна быть создана Инспекционная комиссия по проверке состояния реформирования внутренних войск МВД.

Главе Секретариата Президента Украины поручено утвердить в трехдневный срок персональный состав комиссии.

На главу комиссии возложено определение структурных подразделений внутренних войск Министерства внутренних дел Украины, которые будут проверять.

Комиссии надлежит осуществить данную проверку с 15 по 30 сентября и по итогам проверки подготовить выводы и предложения для информирования Президента Украины.