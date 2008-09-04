Президент подписал указ о проверке внутренних войск МВД
Что там с реформированием?
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ "О проверке состояния реформирования внутренних войск Министерства внутренних дел Украины".
Как сообщает пресс-служба Президента, указ подписан в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины.
Согласно указу, должна быть создана Инспекционная комиссия по проверке состояния реформирования внутренних войск МВД.
Главе Секретариата Президента Украины поручено утвердить в трехдневный срок персональный состав комиссии.
На главу комиссии возложено определение структурных подразделений внутренних войск Министерства внутренних дел Украины, которые будут проверять.
Комиссии надлежит осуществить данную проверку с 15 по 30 сентября и по итогам проверки подготовить выводы и предложения для информирования Президента Украины.