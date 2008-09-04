Коммунисты, БЮТ и Регионы превратили СБУ в филиал ФСБ?

Блок Юлии Тимошенко, Партия регионов и коммунисты фактически превратили Службу безопасности Украины в «филиал Федеральной службы безопасности» России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге, посвященном ситуации в парламенте, заявил председатель Черновицкой областной государственной администрации Владимир КУЛИШ, отметив, что «до 2 сентября СБУ была подчинена Главнокомандующему – Президенту Украины”.

«Блок Юлии Тимошенко пошел на союз с Партией регионов и коммунистами, в основе которого – неукраинские и негосударственные интересы. Ими восстановлен антиконституционный закон о правительстве, которое в 2007 году спровоцировало внеочередные парламентские выборы, а теперь устанавливает диктатуру премьер-министра», - отметил В.КУЛИШ.

По его словам, парламент создал ситуацию, когда «глава правительства назначается вне Конституции, указы Президента Украины и решения СНБОУ полностью игнорируются, а изменения в Закон о Конституционном суде делают невозможным обжалование неконституционных решений правительства. Правительство становится вне контроля, разрушается баланс власти в Украине». Таким образом, по мнению В.КУЛИША, парламент начал «политический и конституционный переворот в Украине, приняв антиукраинские и антигосударственные решения». В.КУЛИШ напомнил, что в 2007 году Президент инициировал досрочные парламентские выборы в ответ на политическую коррупцию в стенах Верховной Рады. «Глава государства был чрезвычайно заинтересован в скором начале работы Рады и нового украинского правительства. Именно поэтому он дважды вносил представление на назначение Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром Украины. За восемь месяцев работы из 245 законов, которые предусматривались соглашением о коалиции, в парламент был внесен 41 закон. Из них было принято 11. Такова эффективность правительства и правительственной коалиции. Следствие такой деятельности ощутил на себе каждый - это самая высокая в Европе инфляция, которая в годовом исчислении составляет 34%», - отметил руководитель Черновицкой ОГА.

Он выразил убеждение, что «последние события угрожают национальной безопасности страны». По его словам, «выглядит так, что глава правительства Украины несамостоятельна в своих словах и поступках, и является инструментом реализации интересов Кремля в Украине”.

«Трудно не заметить, как главные российские каналы и ведущие политики в один миг изменили отношение к премьер-министру из ярко негативного на откровенно позитивное», - сказал В.КУЛИШ предположив, что РФ с помощью главы украинского правительства “стремится решить ряд задач а именно: повторить в Украине грузинский вариант, отстранив от власти В.ЮЩЕНКО, который мешает имперским планам России”. “Только в Грузии Россия пробует отстранить от власти Президента СААКАШВИЛИ с помощью танков и ракет, а в Украине пытается убрать ЮЩЕНКО с помощью Партии регионов, БЮТ и коммунистов, установить контроль над украинской газотранспортной системой; не допустить получения Украиной энергоносителей из других источников, кроме России; отдать в разработку Газпрома нефтегазовый шельф Черного моря и Одесский припортовый завод”, - сказал В.КУЛИШ.

Он также выразил уверенность, что «угрозу государственной независимости Украины можно преодолеть только объединением патриотических и демократических сил вокруг Президента Украины как гаранта Конституции Украины, прав и свобод украинских граждан».