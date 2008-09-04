Поздно говорить о ликвидации Автономной Республики Крым

Постоянный представитель Президента в Крыму Леонид ЖУНЬКО считает неуместными заявления об изменении автономного статуса Крыма на областной.

Об этом Л.ЖУНЬКО заявил сегодня в Симферополе, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Постпреда, "те, кто сегодня говорит о ликвидации Автономной Республики Крым, делает это слишком поздно". "Можно было в свое время этого не делать - этой автономии, когда ее и не было. Но когда ее создали, когда она является конституционным субъектом, думаю, что никакие изменения, ни попытки, ни даже мысли ни у кого не должно быть никакой. Кто о нас будет думать серьезно, если мы не уважаем собственную Конституцию?", - отметил Постпред главы государства.

При этом он отметил, что во многих кабинетах "есть зуд к тому, что автономия имеет некие расширенные полномочия".