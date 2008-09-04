Верховная Рада лишила Ющенко права на генпрокурора

Верховная Рада Украины обновила процедуру назначения и увольнения генерального прокурора Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в целом Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О прокуратуре» (о порядке увольнения генерального прокурора Украины), внесенного народными депутатами Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ (Партия регионов) и Андреем ПОРТНОВЫМ (БЮТ), проголосовали 373 народных депутатов из 386 зарегистрированных в сессионном зале.

Авторы закона отмечают, что 8 декабря 2004 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины», которым предусмотрено, что генеральный прокурор назначается на должность и освобождается от должности при согласии Верховной Рады Президентом Украины.

Однако действующий Закон «О прокуратуре», принятый еще до внесения изменений в Конституцию Украины, предусматривает иной порядок увольнения генерального прокурора - единолично Президентом Украины.

Учитывая вышеуказанное, ВР привела Закон «О прокуратуре» в соответствие с Конституцией Украины и установила, что Президент назначает и освобождает генпрокурора при согласии парламента.