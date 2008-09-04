Народная Самооборона говорит, что Балога заказал Луценко СБУ

Гражданское движение “Народная Самооборона” считает уголовное дело, возбужденное по факту разглашения государственной тайны относительно деятельности Управления государственной охраны министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО, которую расследует Служба безопасности Украины, заказом главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлению Гражданского движения “Народная самооборона”.

“Руководство СБУ уже давно превратилось в обслугу нынешнего главы Секретариата Президента, которое занимается не государственной безопасностью, а выполнением политических заказов и личных прихотей БАЛОГИ. Такого не позволяли себе даже МЕДВЕДЧУК и КУЧМА, которого так проклинает БАЛОГА”, – говорится в заявлении.

В НС при этом отмечают, что “принципиальную оценку” действиям нынешнего руководителя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО дала Верховная Рада, “отдав “0” голосов в поддержку его кандидатуры”, что является наихудшим результатом в истории Украины.

“Находясь в полулегальном состоянии и.о. Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО изо всех сил пытается выслуживаться перед БАЛОГОЙ, однако не следует забывать, что за антизаконные действия раньше или позже придется нести уголовную ответственность”, – отмечают представители “Народной Самообороны”.

Как сообщал УНИАН, сегодня и.о. председателя СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что Служба безопасности допрашивает должностных лиц в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту разглашения государственной тайны, которая касается деятельности Управления государственной охраны.

«У нас есть заключение государственного эксперта по вопросам охраны государственной тайны, одного из руководителей УГО. Это заключение свидетельствует, что была разглашена гостайна. По этому делу опрашиваются или допытываются служебные лица. По результатам мы проинформируем. Такая работа идет. Дело такое есть», - сказал он.

31 июля Начальник Государственного управления охраны Валерий ГЕЛЕТЕЙ сообщил газете "Сегодня", что он обратился в СБУ с просьбой выяснить, нарушил ли министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО закон, рассказав журналистам, какие объекты контролирует государственная охрана.

По словам начальника УГО, на заседании Кабмина 30 июля в закрытом режиме рассматривался вопрос, касающийся этого Управления. Первый вице-премьер Александр ТУРЧИНОВ попросил тех, кто не имеет допуска к государственной тайне, покинуть помещение. У Ю.ЛУЦЕНКО допуск есть, и он остался, отметил В.ГЕЛЕТЕЙ. Но, выйдя к журналистам, министр стал комментировать ход обсуждения по поводу того, где и какие объекты контролирует госохрана, сообщил начальник УГО. "Я официально обратился в СБУ с просьбой проверить информацию, и если ЛУЦЕНКО нарушил закон, лишить его такого допуска", - сказал В.ГЕЛЕТЕЙ.