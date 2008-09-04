Стецькив видит, что мосты уже практически сожжены

Народный депутат Украины Тарас СТЕЦЬКИВ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) сомневается в возможности восстановления демократической коалиции и называет два варианта возможного развития событий.

Об этом он заявил в интервью УНИАН .

«Мосты уже практически сожжены», - сказал Т.СТЕЦЬКИВ.

По его словам, после вчерашних взаимных обвинений со стороны Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО «тяжело себе представить, о чем можно договариваться».

По мнению Т.СТЕЦЬКИВА, возможны два варианта дальнейшего развития событий, вероятность которых – «50 на 50». Первый – это формальное создание коалиции БЮТ с Партией регионов. «Тогда они делят власть на двух», – отметил депутат. А вторым вариантом он считает проведение досрочных выборов.

При этом представитель НУ-НС назвал оба варианта «плохими для Украины».

«Но кулуарный политический заговор, на который пошел БЮТ, привел именно к такому результату», - подчеркнул Т.СТЕЦЬКИВ.

В то же время он отметил, что «деятельность Секретариата Президента и самого Президента в значительной степени спровоцировали БЮТ на такой шаг».

«Предал БЮТ, и он идет на неестественную коалицию с Партией регионов, где будут совсем не украинские интересы, а деление ресурсов и деление власти между Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧЕМ», – сказал депутат.

Т.СТЕЦЬКИВ также не исключил, что проходной барьер в случае проведения досрочных выборов в ВР будет поднят до 7%. В то же время он спрогнозировал, что по результатам выборов «в парламент пройдут четыре-пять политических сил», а не две, как этого хотелось бы двум крупнейшим на сегодня политическим силам.