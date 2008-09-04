Вовкун решает, что делать с Марксом и Энгельсом

Решение о судьбе „коммунистической” литературы в украинских библиотеках будет принято после проверки всех библиотечных фондов, заявляет министр культуры и туризма Украины Василий ВОВКУН.

Министерство культуры и туризма продолжает перепись литературы в библиотеках страны, начатую по его инициативе, сообщает еженедельник „Комментарии”.

По официальным сообщениям министерства, в адрес Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности поступило письмо-обращение членов Херсонской областной организации Всеукраинского объединения ветеранов. В нем выражалось предложение «проверить библиотечные фонды» и «изъять литературу, пропагандирующую коммуно-шовинистическую идеологию». Комитет направил обращение ветеранов в министерство, которое, в свою очередь, послало письмо в управления культуры и туризма областных государственных администраций с просьбой изучить ситуацию по данной проблеме в библиотеках каждой области.

Как пишет еженедельник „Комментарии”, однозначного ответа на вопрос, что же будет с литературой советского периода, у Минкультуры сегодня нет. Когда, по словам В.ВОВКУНА, станет понятно, «какая литература доминирует» в библиотечных фондах, тогда и будет приниматься коллегиальное решение о том, что с ней делать. Министр, в частности, выразил идею создать в Припяти музей социалистического искусства под открытым небом, куда свезти все памятники и книжки советского периода.

«Как же нам строить единое государство, если книга говорит о событии одно (будь то Круты, будь то Батурин, будь то Иван Мазепа, будь то Великая Отечественная война), а государство освещает его совсем по-другому», - цитируют „Комментарии” слова министра.

Вместе с тем в этом году будет потрачено свыше 20 млн. грн. на пополнение библиотечных фондов украинской литературой, отмечают „Комментарии”. Первый транш – 10 млн. грн. - планируется потратить на пополнение украинской литературой 690 крымских библиотек, в которых, согласно данным мониторинга, есть лишь 13% украиноязычных книг. Всего Минкультуры уже до сентября планирует закупить 350 тысяч книг - по 500 экземпляров для каждой библиотеки региона (средняя цена одного экземпляра, исходя из озвученных цифр, - 28 грн.). 30% списка составляет детская литература, 3% - словари, 25% - украинская классическая и современная литература, а также зарубежная классика на украинском языке.

Издание отмечает, что впервые в этом году Министерство культуры и туризма объявило список членов Экспертного совета по рассмотрению предложений от издательств на отбор и приобретение изданий для пополнения фондов публичных библиотек. Возглавляет ее заместитель министра Ольга БЕНЧ. В состав совета, кроме директоров крупнейших библиотек страны, вошли директор Института литературы им. Тараса Шевченко НАНУ Николай ЖУЛИНСКИЙ, заместитель председателя Госкомитета телевидения и радиовещания Василий ШЕВЧЕНКО, президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр АФОНИН, известный литературовед Элеонора СОЛОВЕЙ-ГОНЧАРИК, председатель комитета Шевченковской премии Роман ЛУБКИВСКИЙ. Среди членов совета и ряд известных литераторов - Оксана ЗАБУЖКО, Борис ОЛИЙНЫК, Дмитрий ПАВЛИЧКО, Мария МАТИОС.