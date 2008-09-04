Огрызко и Еханурова вызвали на ковер в Верховную Раду

Верховная Рада Украины завтра планирует заслушать министра обороны Украины Юрия ЕХАНУРОВА и министра иностранных дел Владимира ОГРЫЗКО по поводу условий временного пребывания иностранных кораблей на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за внесение этого вопроса в повестку дня на пятницу проголосовало 345 народных депутатов из 389 зарегистрированных в сессионном зале.