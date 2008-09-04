"Ситуативные единомышленники" из ПР преподнесли БЮТу первый сюрприз

Фракция БЮТ не видит оснований для рассмотрения кадровых вопросов, которые касаются правительства, пока существует коалиция.

Об этом в интервью агентству УНИАН заявил первый заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН, комментируя внесенный народными депутатами от фракции Партии регионов проект постановления об освобождении Владимира ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел Украины.

Он отметил, что для него “является новостью внесение” такого проекта постановления. Депутат также подчеркнул, что “никаких кадровых вопросов мы не обсуждали, потому что не имеем на это права. У нас есть коалиция, она еще существует”.

Он также сообщил, что сейчас ведутся переговоры, консультации с политическими силами. А.КОЖЕМЯКИН считает, что представители фракции Партии регионов “очень спешат”.

А.КОЖЕМЯКИН отметил, что не будут сегодня и завтра рассматриваться в ВР политические законопроекты, а только экономические и социальные.