Яценюк получил решение о выходе НУ-НС из коалиции

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК проинформировал народных депутатов о поступлении к нему решения фракции НУ-НС о выходе из коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пленарного заседания парламента.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что данное решение в соответствии со ст. 65 временного регламента ВР вступает в законную силу не позже, чем в 10-дневной срок после объявления такого решения на заседании Верховной Рады председателям.

«Таким образом, решение вступит в законную силу не позже, чем через 10 дней с момента принятия такого решения», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

После этого, по его словам, не позже, чем в 4-дневный срок соответствующее распоряжение председателя ВР обязывает газету «Голос України» опубликовать соответствующее решение.

При этом А.ЯЦЕНЮК заметил, что согласно ст. 83 Конституции Украины, в том случае, если данное решение приобретет законную силу, в ВР на протяжении 30 дней должна быть сформирована новая коалиция, о чем также сообщается на заседании ВР председателям и публикуется информация в газете «Голос України». Спикер отметил, что если такая коалиция не будет сформирована, в соответствии со ст. 90 Конституции Украины Президент Украины имеет право досрочного прекращения полномочий парламента.

При этом А.ЯЦЕНЮК отметил, что такая его информация на сегодняшнем заседании ВР не является официальным объявлением о распаде коалиции. «Я информирую о поступлении такого заявления. Это не заявление о прекращении деятельности коалиции», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК в очередной раз напомнил, что заявление вступает в силу на протяжении 10-дневного срока. «Объявление о прекращении деятельности коалиции будет осуществлено не позже 10-дневного срока», - сказал А.ЯЦЕНЮК.