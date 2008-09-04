Фракция НУ-НС объявила бойкот - пока на два дня

Фракция НУ-НС сегодня и завтра не будет заходить в сессионный зал Верховной Рады и не будет принимать участия в заседаниях.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила народный депутат от НУ-НС Ксения ЛЯПИНА.

По ее словам, такое решение сегодня фракция приняла на своем заседании.

Она отметила: «Мы ждем те отведенные 10 дней, которые мы дали БЮТ для того, чтобы они определились: вернуться к коалиционному соглашению или нет, потому что это решение в их руках».

По словам К.ЛЯПИНОЙ, БЮТ не удастся переложить ответственность за развал коалиции на НУ-НС.

Как сказала К.ЛЯПИНА, в то же время во фракции НУ-НС есть часть народных депутатов, которые сегодня зарегистрировались в сессионном зале. По ее словам, речь идет, в частности, о депутатской группе «Народная самооборона», которая «имеет отдельную позицию».

«Позиция "Самообороны", ее лидера (Юрий ЛУЦЕНКО – УНИАН) абсолютно понятна, он предавал уже не одну политическую силу и, думаю, еще не одну политическую силу предаст. У него такая профессиональная работа – предавать политические силы», - сказала К.ЛЯПИНА.