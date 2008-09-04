“Наша Украина” одобрила решение о выходе фракции НУ-НС из коалиции

Президиум политсовета партии “Наша Украина” одобрил решение блока НУ-НС о выходе из состава коалиции и категорически отвергает предположение о возможности вхождения блока в новое парламентское большинство при участии Партии регионов. Об этом идет речь в заявлении президиума политсовета “Нашей Украины” за подписью Вячеслава Кириленко, размещенном на официальном сайте НУ-НС. Текст заявления риводим полностью.

«Наша Украина» выражает возмущение действиями Блока Юлии Тимошенко, который, вступив в кулуарный заговор с антиукраинскими силами – Партией Регионов и коммунистами, создал новое прокремлевское большинство в Верховной Раде Украины.

К сожалению, неоднократные публичные обращения «Нашей Украины» к партнерам по коалиции с призывом опомниться и провести заседание Совета коалиции для согласования позиций БЮТ оставил без ответа.

На виду у всей страны 2 сентября начата реализация крайне опасного сценария дестабилизации ситуации в Украине.

Отказавшись осудить российскую агрессию против Грузии и поддержать территориальную целостность этой страны, БЮТ совместно с коммунистами и регионалами не только сознательно вбивает клин между Украиной и цивилизованным миром, но и создает предпосылки для посягательств на территориальную целостность Украины.

Вопреки Соглашению о создании коалиции демократических сил и официальной позиции «Нашей Украины» новоиспеченное большинство в составе БЮТ, Партии регионов и коммунистов проголосовало за целый ряд законов, направленных на устранение от власти всенародного избранного Президента Украины и передачу всей власти антиукраинской парламентской олигархии.

Преодолев вето Президента на Закон Украины "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины". Регионалы, БЮТ и коммунисты открыли путь к импичменту Главы государства, а изменениями к ряду других законов своевольно ограничили право Президента на обжалование правительственных решений.

Еще более опасными являются принятые вновь созданным большинством изменения к Законам «О Кабинете Министров Украины» и «О Службе Безопасности Украины», благодаря которым Блок Тимошенко, Партия Регионов и коммунисты хотят вопреки Конституции лишить Президента возможности влиять на назначение министров обороны и иностранных дел, а также руководителя СБУ. Руководителей этих ключевых для защиты государственности и безопасности Украины ведомств по замыслу заговорщиков должно назначать новое прокремлевское большинство в парламенте.

В сущности, на наших глазах рождается антиконституционная, антиукраинская премьерская диктатура.

«Наша Украина» приложила огромные усилия для создания демократической коалиции. Благодаря нашим голосам в условиях безумного сопротивления оппозиции Тимошенко стала премьером, было сформировано коалиционное правительство и одобрен ряд определяющих законов.

Вопреки неправдивым обвинениям и не партнерским действиям, мы прилагали все усилия для сохранения нынешней коалиции, даже невзирая на многочисленные и безосновательные нарушения со стороны БЮТ коалиционного соглашения.

Невзирая на серьезные разногласия в экономических, гуманитарных, внешнеполитических и других вопросах, мы пытались любой ценой сохранить демократическую коалицию.

Но теперешним заговором Блок Юлии Тимошенко открыто стал на путь уничтожения демократической коалиции и создал новое антиукраинское большинство совместно с регионалами и коммунистами.

Народный Союз «Наша Украина» считает, что при таких обстоятельствах наши представители в правительстве и парламенте не могут быть прикрытием участников антиукраинского заговора.

Мы поддерживаем решение фракции Блока «Наша Украина – Народная Самооборона» о выходе из состава коалиции и считаем, что вся ответственность за последствия разрушения коалиции ложится на БЮТ.

В то же время «Наша Украина» подтверждает свою позицию о невозможности нашего вхождения в коалицию с Партией Регионов и коммунистами и готова работать в условиях парламентской оппозиции.

Мы будем защищать украинскую государственность и демократию, и убеждены, что в этом нас поддержат миллионы соотечественников”.