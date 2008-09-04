В ПР напомнили, что у НУ-НС еще есть время чтобы передумать
Законы цитировал Кивалов
Руководитель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия, народный депутат фракции ПР Сергей КИВАЛОВ отмечает, что прекращение деятельности коалиции влечет за собой подачу заявлений об отставке премьер-министра Украины и председателя парламента.
Об этом идет речь в комментарии С.КИВАЛОВА, текст которого передан УНИАН.
«Не следует забывать, что в соответствии с коалиционным соглашением прекращение деятельности коалиции влечет за собой подачу заявлений об отставке премьер-министра Украины и главы Верховной Рады Украины»,- отметил С.КИВАЛОВ.
По его словам, сейчас все зависит от позиции и очередных шагов тех фракций, которые формируют нынешнюю коалицию. При этом, считает С.КИВАЛОВ, вариантов развития ситуации может быть множество. «Но возникает закономерный риторический вопрос: стоит ли нам своими руками толкать Украину в бессмысленный водоворот очередных внеочередных выборов?»,- сказал депутат.
Он напомнил, что в соответствии со ст. 66 Временного Регламента ВР и Соглашением о создании Коалиции демократических сил, депутатская фракция имеет право в любое время выйти из состава коалиции, предупредив об этом руководителей других коалиционных фракций письменным заявлением не менее чем за 10 дней. Однако в течение 10 дней депутатская фракция может изменить свое решение и отозвать свое заявление.
По словам С.КИВАЛОВА, норма ст. 66 действующего Регламента Верховной Рады указывает три основания для прекращения существования коалиции депутатских фракций. Одно из них – уменьшение численного состава коалиции до количества, меньшего, чем 226 народных депутатов.
«А часть 6 статьи 83 Конституции говорит четко и ясно: коалиция депутатских фракций только тогда коалиция, пока в нее входит большинство от конституционного состава парламента – то есть не менее чем 226 народных депутатов. Очевидно, что при выходе одной из фракций эта цифра будет гораздо меньшей»,- сказал С.КИВАЛОВ.
Он также отметил, что выход двух депутатов из состава коалиции 6 июня этого года некоторым казался спорным основанием для признания распада коалиции. Точка в этом вопросе будет поставлена Конституционным Судом после рассмотрения представления депутатов.
По словам С.КИВАЛОВА, сейчас речь идет о выходе одной из фракций в полном составе. Он также напомнил, что как только это будет официально объявлено председателем Верховной Рады Украины на пленарном заседании и после этого в течение 4 дней опубликовано в газете "Голос Украины", начинается отсчет 30 дней, предусмотренных ч.7 ст.83 Основного Закона Украины. В течение этого срока должна быть сформирована уже новая коалиция депутатских фракций.
Как сообщал УНИАН, фракция «Наша Украина – Народная самооборона» вчера приняла решение о выходе из коалиции. Соответствующее решение было принято на заседании фракции. «За» проголосовали 29 народных депутатов, против - 9, воздержались – 6.