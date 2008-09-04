Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга: "Выход НУНС из коалиции может “закрыть” этот политический проект"

Выход из демократической коалиции фракции НУНС – это неадекватная реакция Секретариата Президента на объединение парламентских сил, недовольных недемократическими действиями Президента.

Не секрет, что президент и СП давно вынашивали идею развала коалиции с БЮТ и образования «широкой коалиции» с ПР. Постоянная критика в адрес правительства, часто выходящая за пределы этических норм, ставила целью подтолкнуть Тимошенко к конфликту с Президентом и выходу из коалиции. Однако, в секретариате, вероятно, не понимали, что за этим противостоянием наблюдают и другие политические силы, ведущие свою игру. И, очевидно, тактика и стратегия этой игры совпала с линией, которую проводит Тимошенко.

При этом похоже, что выход фракции НУНС из коалиции означает, в частности, «закрытие» этого политического проекта. Причем инициатором уничтожения НУ был СП, который навязывал делегатам съезда НСНУ послушных «лидеров», систематически раскалывал блок во время выборов в Киеве, создавал за счет ресурсов НУ «Единый центр», преследовал по абсурдным обвинениям одного из лидеров «Народной самообороны» и т. д.