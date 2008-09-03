На встрече НУ-НС с Ющенко обсуждалось спасение демкоалиции

На встрече фракции «Наша Украина – Народная самооборона» с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО обсуждался вопрос, что можно сделать для спасения демократической коалиции в течение десяти дней, пока она еще действует. Об этом в интервью "Главреду" сообщил народный депутат Украины, член фракции НУ-НС от "Народной самообороны" Тарас СТЕЦЬКИВ.

"От встречи у меня впечатления, что шансы у коалиции еще есть, при условии, если БЮТ опомнится и прекратит создавать разные закулисные союзы с Партией регионов. Но мы должны договориться с ними по целому ряду позиций деятельности коалиции", - отметил он.

Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что вся фракция готова вернуться в коалицию.

"В настоящий момент нужно сделать все возможное, чтобы использовать минимальный шанс на сохранение коалиции. Для этого нужны определенные шаги Президента и БЮТ. В случае, если БЮТ вернется в коалицию, то вся наша фракция это поддержит. Но для этого наши коллеги должны предпринять шаг назад", - сказал он.

Отвечая на вопрос, какие конкретные шаги должен осуществить БЮТ, чтобы их признали удовлетворительными в стремлении сохранить коалицию, Т.СТЕЦЬКИВ сказал: "Механизм показать добрую волю у БЮТ есть – Президент на все 4 закона наложит вето, а БЮТ не будет принимать участия в его преодолении. Тогда конфликт можно считать исчерпанным".

По словам Т.СТЕЦЬКИВА, на встрече фракции с В.ЮЩЕНКО очень остро возник вопрос беспардонного поведения заместителя главы Секретариата Президента Украины Андрея КИСЛИНСКОГО, когда он обвинял Юлию ТИМОШЕНКО (в государственной измене – УНИАН). "Также мы поставили вопрос об ответственности руководителя А.КИСЛИНСКОГО – Виктора БАЛОГИ - за провокацию против БЮТ", - сказал Т.СТЕЦЬКИВ. Депутат добавил, что Президент заявил о готовности разобраться с любым работником Секретариата, который, по мнению фракции, вредит демократической коалиции.

По его словам, также обсуждался вопрос, что будет в случае, если через 10 дней объявят конец коалиции: "Тогда в течение 30 дней должна возникнуть другая коалиция, и мы прекрасно понимаем, что это может быть коалиция БЮТ и ПР. Наша фракция сказала, что считает недопустимым как свой союз с Партией регионов, так и коалицию БЮТ и ПР".

Как сообщал УНИАН, фракция «Наша Украина – Народная самооборона» 2 сентября приняла решение о выходе из коалиции. Соответствующее решение было принято на заседании фракции. «За» проголосовали 29 народных депутатов, против - 9, воздержались – 6.