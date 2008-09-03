Виктор Бала: нашеукраинцы понимают, что им нет места в проектах Президента

Виталий Бала, директор Агентства моделирования ситуаций: «Был запущен провокационный механизм подталкивания Тимошенко к радикальным действиям» “Думаю, что все же в СП до конца не верили, что такое, то есть совместное голосование БЮТ и ПР, может состояться. Я бы это назвал, скорее, не каким-то там демаршем, а определенной растерянностью со стороны окружения Президента, как следствие этого и состоялось заседание Политсовета НУ-НС. Ситуативное координирование действий фракций БЮТ и ПР по ряду принципиально важных для БЮТ и страны законопроектов стало поводом для команды Ющенко-Балоги усилить давление на депутатов фракции НУНС с конечной целью развала демократической коалиции.

Тем самым политическое противостояние между ветвями власти раскалилось до предела. Технологи Банковой запустили сценарий, по которому должно было идти поэтапное устранение Тимошенко от основных механизмов влияния на экономическую и политическую ситуацию в стране. Однако Банковая просчиталась, не отработав возможности нынешней позиции БЮТ. В сущности, Секретариату был нужный повод для окончательного развала коалиции и формирования нового большинства. При этом стратегия СП сводилась к тому, чтобы обойдя выборы, сформировать подконтрольную коалицию вокруг обновленной фракции НУНС и ПР. В то же время «переломить через колено» 37 депутатов НУНС было невозможно. Именно для этого запустился провокационный механизм выталкивания БЮТ к радикальным сценариям самообороны, которые и проявились в совместном голосовании фракций БЮТ и ПР.

Но есть опасение, что после ночного заседания НУНС Президент может окончательно потерять контроль над фракцией и процедурно не сможет обеспечить необходимого голосования. Ведь, как известно, на экстренном ночном заседании фракции НУНС не было живьем 37 штыков, проголосовавших за выход из коалиции. Имело место согласование позиций по телефону. Большинство членов фракции понимают, что им нет места в новом пропрезидентском проекте, поєтому они пытаются вести самостоятельную коммуникацию с БЮТ. Таким образом, в стратегической перспективе, у Ющенко не остается другого выхода кроме как договариваться о новых правилах формирования той же демократической коалиции.