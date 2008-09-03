Тимошенко начинает консультации "со всеми политическими силами"

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена с завтрашнего дня провести консультации со всеми политическими силами для стабилизации ситуации в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в своем телеобращении в связи с политической ситуацией в Украине.

«Я буквально с завтрашнего дня начну консультации со всеми политическими силами в парламенте для того, чтобы создать систему консолидации, для того, чтобы, наконец, прекратить раздор, для того, чтобы сегодня в парламенте и в правительстве создать ячейку стабильности», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, Верховная Рада «голосует как часы». Премьер напомнила, что парламент 2 сентября принял законы, направленные на развитие угольной отрасли, а сегодня приняты законы по внесению изменений в госбюджет на 2008 год, позволяющие повысить заработную плату работникам бюджетной сферы.

«И каждый день парламент и правительство будут принимать те решения, которых ожидают люди», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.