Луценко призывает лидеров БЮТ и НУ-НС найти общий язык

Министр внутренних дел Украины, лидер “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО призывает лидеров БЮТ и блока “Наша Украина – Народная самооборона” сесть за стол переговоров для сохранения демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Я призываю политиков БЮТ и НУ-НС сесть за стол переговоров и найти общий язык. Я действительно считаю, что сегодня еще не исчерпан ресурс таких договоренностей и можно сесть за стол переговоров и найти решение по многим вопросам», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время, он выразил предостережение, что решение о выходе «Нашей Украины» из коалиции «было принято под давлением». «Именно поэтому, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО, - я сегодня вижу заявление КИРИЛЕНКО о выходе из коалиции, но не вижу подписей о том, кто за него голосовал. Моя позиция заключается в том, что они и дальше имеют обязанности перед страной, перед своими избирателями что касается условий сохранения эффективно действующей демократической коалиции».