Эксперты говорят, что все идет к досрочным выборам

Политические эксперты прогнозируют, что новая коалиция в парламенте создана не будет.

Об этом эксперты сказали, отвечая на вопрос Центра исследований политических ценностей «АКСИА»» «Будет ли создана новая коалиция?» в связи с обещанием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО распустить Верховную Раду и объявить досрочные парламентские выборы, если на протяжении конституционного срока – 30 дней - не будет создана новая коалиция.

Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ считает, что новая коалиция в Верховной Раде создана не будет.

По его словам, путь от “парламентской комбинации”, например в виде ПР и БЮТ, к коалиции в том же составе, довольно непростой и на этом пути есть много препятствия. “Коалиция умерла и можно ей уже выписывать свидетельство о смерти, но выписывать свидетельство о рождении новой коалиции я бы не спешил. Следовательно, новой коалиции нет и не будет, будут новые досрочные выборы в начале или во второй декаде декабря 2008 года”, - сказал он.

По мнению Президента Центра социальных исследований «София» Андрея ЕРМОЛАЕВА, в нынешней ситуации новая коалиция теряет смысл. “Стабильная работа в новых коалициях, например в составе ПР-БЮТ, или, что еще менее вероятно, ПР-НУ, невозможна”, - сказал он, добавив, что такой коалиции будут обеспечены конфликты с Президентом, большие проблемы с формированием правительства.

По убеждению А.ЕРМОЛАЕВА, это будет дестабилизировать ситуацию для каждой политической силы, поскольку цена вопроса - предстоящие выборы, рейтинги, не говоря уже о президентской гонке.

Кроме того, А.ЕРМОЛАЕВ отметил, что есть также идеологические моменты. “Несмотря на заявления, которые сейчас раздаются от Президента и его окружения о коалиции регионалов, бютовцев и коммунистов, это в действительности информационная утка. Мы имеем дело с классическим политическим временным пактом. В нем есть и элемент мести со стороны БЮТ в сторону Секретариата Президента, который длительное время занимался дискредитацией бютовцев и правительства”, - сказал он.

По словам А.ЕРМОЛАЕВА, есть расчет на перехват власти и перехваты инициативы по политической реформе, а также есть превентивная мера, связанная с блокированием попыток президентской команды разрушить коалицию за счет дискредитации именно Юлии ТИМОШЕНКО. А.ЕРМОЛАЕВ убежден, что это политический ход, который имеет краткосрочную перспективу.

Он также считает, что В.ЮЩЕНКО сегодня сделал определенную ошибку в своем выступлении, поскольку невольно отождествил себя и часть своей команды с едва ли не единственными последними патриотами, а всех остальных записал во враги.

“Я думаю, что такая позиция Президента не будет воспринята украинским политическим классом. Это вызов, на который будет отвечать каждая политическая сила”, - сказал он.

А.ЕРМОЛАЕВ убежден, что досрочные парламентские выборы состоятся. Он считает, что именно президентская сторона на этих выборах будет наиболее ослаблена. “Более того, я думаю, что провозглашение Президентом политической войны всем может катализировать вопрос о досрочном переизбрании и самого Президента”, - добавил политический эксперт.

А.ЕРМОЛАЕВ считает, что В.ЮЩЕНКО оказался заложником распада помаранчевого лагеря и собственного окружения. “Новых коалиций не будет. Будут выборы, и они будут обоюдными, то есть будут касаться и парламента и Президента. Каждый день будет решающим. В любом случае, это вопрос либо конца 2008 года, либо начала 2009 года”, - прогнозирует эксперт.

Директор политических программ Центра исследований политических ценностей «АКСИА» Александр МЕДВЕДЕВ считает высокой вероятность перевыборов парламента.

По его словам, есть два варианта коалиции в существующем парламенте, которые допускают участие в ней Партии регионов. А.МЕДВЕДЕВ считает, что в коалиции ПР, НУ-НС и Блока Литвина у Виктора ЯНУКОВИЧА есть шанс стать премьер-министром. В этом случае можно будет наблюдать новый властный тандем: Президент ЮЩЕНКО - премьер ЯНУКОВИЧ. Очевидно, отметил А.МЕДВЕДЕВ, что в таком формате В.ЮЩЕНКО будет терять свой электоральный вес в более ускоренном темпе.

Он также считает, что в коалиции ПР, БЮТ и КПУ Юлия ТИМОШЕНКО вряд ли сдаст “премьерскую позицию”, а значит В.ЯНУКОВИЧУ придется удовлетворяться должностью с более низким политическим статусом.

”Если эти два варианта не сработают, будет запущен механизм роспуска Рады. В таком случае появляется больше вариативности для политического маневра», - сказал он. А.МЕДВЕДЕВ также отмечает, что перевыборы несут риски для Ю.ТИМОШЕНКО в виде отхода части электората, разочарованного сотрудничеством лидера БЮТ с лидером регионалов. “По моему мнению, вероятность перевыборов высока», - добавил он.

Профессор политологии, научный директор Школы политической аналитики НаУКМА Алексей ГАРАНЬ считает наиболее рациональным вариантом для Президента и «Нашей Украины» возвращение НУ и БЮТ за стол переговоров.

Любой другой вариант, по мнению эксперта, становится проигрышным.

А.ГАРАНЬ отметил, что вариант досрочных выборов для «Нашей Украины» чрезвычайно сложен, поскольку у Президента на самом деле не с кем идти на выборы.

Эксперт также считает возможным вариант коалиции «Нашей Украины» и Партии регионов, но проигрышным с имиджевой точки зрения. “Коалиции между БЮТ и ПР тоже не будет. Что бы ни говорили, но это абсолютно очевидно”, - сказал он.

По словам А.ГАРАНЯ, есть также другой вариант – болото, когда нет коалиции, а есть только ситуативное большинство.