В Раде нет согласия относительно Избирательного кодекса и избирательной системы - Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил на пресс-конференции.

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“Моя позиция — я всегда был сторонником открытых списков. Я являюсь автором Избирательного кодекса, которым предлагается в Верховную Раду и в местные советы избирать по открытым спискам с региональным представительством, то есть на каждом округе не один, а несколько представителей политической силы. Но этот вопрос еще не имеет консенсуса, мы еще не вышли на конечный вариант. Есть сторонники среди депутатов оставить мажоритарную составляющую, есть сторонники закрытых партийных списков, есть — открытых. Но, к сожалению, рабочая группа ни по одному из законопроектов не нашла консенсуса”, - сказал Парубий.

Также он надеется, что осенью дискуссия о новой системе выборов перейдет от экспертов к председателям фракций, и осенью избирательные правила будут изменены.