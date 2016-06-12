В ЦИК рассказали, почему довыборы в Раду могут быть сорваны

Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Андрей Магера, передает РБК-Украина.

По его словам, выделенных для проведения довыборов 12,5 миллионов гривен не хватает. У депутатов остается одна пленарная неделя в июне для того, чтобы найти дополнительные средства, ведь 1 июля избирательные участки уже должны начинать работать.

Читайте такжеВопрос назначения новых членов ЦИК будет рассмотрен в Раде 16 июня - Парубий

Кроме того, Магера рассказал о еще одной опасности для избирательного процесса.

"Поступило представление (представление президента на назначение новых членов ЦИК - Ред.) в Верховную Раду. Там есть два постановления - об увольнении членов ЦИК и о назначении новых. Представьте ситуацию, когда членов ЦИК уволят, а новых не назначат. А сейчас избирательный процесс. Сейчас ЦИК практически каждый день регистрирует кандидатов. И что дальше?" - отметил заместитель главы Комиссии.

Напомним, 10 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 59 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах на промежуточных выборах народных депутатов 17 июля 2016 года.