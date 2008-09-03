Ющенко хочет обсудить все с Россией за круглым столом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает приложить все усилия для сохранения добрососедских отношений между Украиной и Россией.

Об этом он сказал в прямом эфире телеканала CNN.

«Россия была, есть и будет нашим стратегическим партнером», - отметил глава Украинского государства.

Он выразил надежду, что все несогласованные вопросы, в том числе то, что Россия сегодня выступает против интеграции Украины в евроатлантические структуры, можно будет согласовать между государствами. «Я уверен, что мы найдем мудрость, и обсудим все с Россией за круглым столом», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Отвечая на вопрос, может ли на эти отношения негативно повлиять конфликт на Кавказе, и может ли он навредить интеграции Украины в ЕС и НАТО, В.ЮЩЕНКО в который раз отметил, что евроатлантическая политика Украины не направлена против России. «Мы не видим в этом контексте формирования какой-либо угрозы украинско-российским отношениям», - сказал он, отметив, что каждая независимая страна имеет право избирать ту систему безопасности, которую она считает целесообразной для себя.

В.ЮЩЕНКО также выразил мнение, что Европа также заинтересована в интеграции Украины.

«Европа заинтересована, чтобы зона экономической политики и политики безопасности занимала как можно большую территорию европейского континента, от этого зависит стабильность в Европе, и Украина стремится войти в эту зону и быть сектором мира и стабильности», - сказал глава государства, выразив убеждение, что во время саммита Украина-ЕС 9 сентября Европа даст положительный сигнал относительно европейских перспектив Украины.