В ЕЦ знают, почему Тимошенко "полностью зависит" от указаний Кремля

Председатель партии «Единственный Центр» Игорь КРИЛЬ считает, что лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО последовательно разрушала единство демократических сил.

Об этом говорится в комментарии И.КРИЛЯ, переданном УНИАН пресс-службой «Единого Центра».

«Наиболее подлые удары в спину Оранжевой революции постоянно наносили не ее оппоненты, а именно Ю.ТИМОШЕНКО» - заявил народный депутат, лидер «Единого Центра» Игорь КРИЛЬ.

Первым таким ударом он называет спровоцированную самой же Ю.ТИМОШЕНКО скандальную отставку ее правительства в 2005 году. Следующим ударом была инициированная совместно с Партией регионов и Коммунистической партией Украины отставка правительства Юрия ЕХАНУРОВА в 2006 году.

В этом же ряду И.КРИЛЬ называет «ослабление позиций демократических сил из-за сепаратного похода в Верховную Раду в 2006 с откровенно антипрезидентским характером избирательной кампании, а также сговор с Партией регионов, направленный на дерибан власти и наиболее привлекательных государственных активов. Примерами этого является голосование за закон о Кабинете Министров, совместные инициативы относительно изменений в Конституцию, лоббирование теневых схем в области государственных закупок».

«Теперь становится очевидным, что сближение Юлии ТИМОШЕНКО с Виктором ЮЩЕНКО было лишь попыткой политической мимикрии. Став рядом с ЮЩЕНКО, ТИМОШЕНКО из политика с рейтингом 3%, который состязался с Л.КУЧМОЙ за звание лидера народного недоверия, превратилась в один из персонажей украинской политики», - убежден лидер «Единого Центра».

Причиной такого поведения лидера БЮТ И.КРИЛЬ называет «ее полную зависимость от указаний Кремля, который владеет детальным досье о сделках на газовом рынке в 90-х годах».