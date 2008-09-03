В БЮТ уверены, что Ющенко Раде ничего не сделает

Говорить о новом формате коалиции в парламенте можно лишь после официальной информации об отсутствии действующей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

“Что касается новых форматов коалиции, об этом можно будет говорить после того, как официально часть “Нашей Украины”, потому что это не вся фракция («Наша Украина – Народная самооборона» – УНИАН), подаст заявление о выходе из коалиции, и когда это будет действительно большинство фракции, значит уже тогда будем принимать решение в отношении существования одной и возможных моделей других коалиций”, - заявил А.ТУРЧИНОВ.

Высказывая свое мнение о заявлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по поводу ситуации в парламенте, А.ТУРЧИНОВ напомнил, что Верховная Рада, избранная в результате досрочных выборов, не может быть распущена в течение года.

“Я бы посоветовал ему (Президенту) почитать Конституцию”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, фракция НУ-НС вчера вышла из состава демократической коалиции. По словам члена фракции Владимира АРЬЕВА, соответствующее решение было принято на заседании фракции. "За" проголосовали 29 народных депутатов, против - 9, воздержались – 6.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня пообещал досрочно прекратить полномочия Верховной Рады и объявить досрочные парламентские выборы, если в течение конституционного срока – 30 дней - не будет создана новая коалиция.