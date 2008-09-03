Криль напомнил "протимошенковцам" из НУ-НС о жертвах "черной вдовы"

Народный депутат, лидер партии "Единый Центр" Игорь КРИЛЬ заявляет, что вчерашние события в Верховной Раде можно рассматривать "исключительно как попытку государственного переворота в стране - новое ГКЧП в исполнении ТИМОШЕНКО – ЯНУКОВИЧА – СИМОНЕНКО – ЛУЦЕНКО".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Единого Центра", И.КРИЛЬ напомнил лидерам групп в "Нашей Украине – Народной самообороне" Юрию ЛУЦЕНКО, Борису ТАРАСЮКУ и всем депутатам НУ-НС, которые заняли "протимошенковскую позицию", что «Юлия ТИМОШЕНКО, как черная вдова украинской политики, всегда пожирает тех, кто идет с ней на союз. Весь ее политический путь устлан трупами ее бывших политических соратников и опекунов – ЛАЗАРЕНКО, КУЧМА, МОРОЗ».

«Поэтому пусть не рассчитывают на первые роли, а лучше заранее занимают очередь к пункту приема политического лома. Кладбище политических изменников им. Ю.ТИМОШЕНКО просто пополнится несколькими новыми монументами», - убежден И.КРИЛЬ.