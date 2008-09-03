В БЮТ думают, что Ющенко борется с Тимошенко за кресло

Сегодняшнее выступление Президента Украины является ни чем иным, как началом президентской кампании Виктора ЮЩЕНКО.

Такое мнение в интервью журналистам выразил народный депутат от БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

«Я считаю, что Президент начинает свою борьбу за президентскую должность и ведет эту борьбу против Юлии ТИМОШЕНКО», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Он заверил, что БЮТ не собирается принимать решение о выходе из коалиции.

«Вопрос сохранения коалиции этот вопрос не к нам, а это вопрос к Секретариату Президента, лично к Президенту и к тем людям, которые с ним работают», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Он также в очередной раз отметил, что БЮТ продолжает настаивать, чтобы прозвучали извинения перед Ю.ТИМОШЕНКО за обвинения в измене государственных интересов.

Отвечая на вопрос, кто именно должен сделать такие извинения А.КОЖЕМЯКИН сказал: «Извиниться должна даже политическая сила, которая представляет Президента. Но пусть сами определятся, кто будет извиняться».

А.КОЖЕМЯКИН также отметил, что еще одним условием сохранения коалиции является освобождение Виктора БАЛОГИ от должности главы Секретариата Президента.