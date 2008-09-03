Герман считает, что Ющенко слишком драматизирует

Член парламентской фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО слишком драматизирует события, которые происходят в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в интервью журналистам, комментируя выступление главы государства.

«Президент излишне драматизирует ситуацию», - сказала А.Герман.

По ее словам, странно слышать от Президента, что решения, которые были вчера приняты парламентом, несут угрозу национальным интересам Украины.

«Трудно понять, что В.ЮЩЕНКО имел в виду. Это выступление слабое, негосударственническое и бесперспективное для его дальнейшей политической карьеры», - сказала она.