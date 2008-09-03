Герман считает, что Ющенко слишком драматизирует
13:11, 03 сентября 2008Политика
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Она не поняла, что Президент имел в виду
Член парламентской фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО слишком драматизирует события, которые происходят в Верховной Раде.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в интервью журналистам, комментируя выступление главы государства.
«Президент излишне драматизирует ситуацию», - сказала А.Герман.
По ее словам, странно слышать от Президента, что решения, которые были вчера приняты парламентом, несут угрозу национальным интересам Украины.
«Трудно понять, что В.ЮЩЕНКО имел в виду. Это выступление слабое, негосударственническое и бесперспективное для его дальнейшей политической карьеры», - сказала она.
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