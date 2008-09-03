Кириленко советует не перекладывать с больной головы на Балогу

Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” советует не перекладывать ответственность за раскол коалиции на главу Секретариата Президента Виктора БАЛОГУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

«Я предлагаю в этой истории не переводить дело с больной головы на здоровую», - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что в данном случае легко обвинить кого-то, если сам не можешь ничего сделать. Он отметил, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО ради своей нелюбви к главе СП, или какого-либо иного должностного лица не должна идти на развал коалиции и измены с Партией регионов и КПУ. “Это не поведение сильного премьера. Если премьер-министра раздражают заявления БАЛОГИ, и она ради этого готова пожертвовать с таким трудом созданной коалицией, то у меня возникает вопрос, является ли это ответственной позицией премьер-министра такой большой страны», - сказал он.

При этом В.КИРИЛЕНКО напомнил, что В.БАЛОГА давно не является членом «Нашей Украины». «Все действия, которые происходят со стороны главы Секретариата, к «Нашей Украине» не имеют никакого отношения. Можно все свести к фигуре БАЛОГИ, но это будет куце», - добавил он.